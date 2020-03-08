Пиварич сыграл за Динамо впервые с ноября 2018 года

Вчера «Динамо» в 22-м туре УПЛ на выезде обыграло «Александрию» 3:1.
На 84-й минуте вместо Назария Русина на замену в составе «Динамо» вышел Йосип Пиварич.
Для хорватского защитника это первый официальный матч за основную команду «Динамо» с 3 ноября 2018 года, когда он сыграл против «Шахтера» (поражение 1:2).
После этого в карьере Пиварича началась череда травм. С тех пор защитник лишь 5 раз попадал в заявку «Динамо» на официальные матчи.
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Источник — Трибуна
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