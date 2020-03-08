Свитолина одержала самую крупную победу с 2012 года

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Аранчу Рус – 6:0, 6:1.

Эта победа для Свитолиной стала самой разгромной с 2012 года. Тогда украинка на турнире ITF в Донецке также отдала лишь один гейм в матче с Екатериной Ивановой.

Первый сет матча против Рус стал 46-м в карьере Свитолиной, который она выиграла всухую – 6:0.