ВЕРБИЧ: «Нам помогло, что игрок Александрии получил красную карточку»

Матч против «Александрии» стал 50-м в футболке «Динамо» в украинской Премьер-лиге для Беньямина Вербича. За это время полузащитник «Динамо» забил 19 голов.

«В первом тайме, думаю, мы больше владели мячом, чем «Александрия». И мы создали два-три момента. И забили. Потом нам помогло, что игрок «Александрии» получил красную карточку», - сказал Вербич после своего юбилейного матча.

Напомним, Вербич перешел в киевский клуб зимой в сезоне-2017/18.