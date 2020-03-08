ВЕРБИЧ: «Нам помогло, что игрок Александрии получил красную карточку»

Словенец провел 50-й матч в чемпионате Украины

  • 08.03.2020 03:52
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ВЕРБИЧ: «Нам помогло, что игрок Александрии получил красную карточку»
© Динамомания. Беньямин Вербич

Матч против «Александрии» стал 50-м в футболке «Динамо» в украинской Премьер-лиге для Беньямина Вербича. За это время полузащитник «Динамо» забил 19 голов.

«В первом тайме, думаю, мы больше владели мячом, чем «Александрия». И мы создали два-три момента. И забили. Потом нам помогло, что игрок «Александрии» получил красную карточку», - сказал Вербич после своего юбилейного матча.

Напомним, Вербич перешел в киевский клуб зимой в сезоне-2017/18.

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Источник — Динамомания

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