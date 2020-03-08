Монтеррей. Бондаренко сыграет в парном финале турнира

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) вышла в финал парного турнира в мексиканском Монтеррее.
В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен украинка в напряженном поединке одолела чешскую пару Мари Боузкова/Рената Ворачова — 6:4, 0:6, 13:11.
В решающем матче турнира Бондаренко и Фичмен сыграют против пары Мию Като/Яфань Ван (Япония/Китай).
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Источник — Sport.ua
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