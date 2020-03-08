Ференцварош Реброва упустил победу в чемпионате Венгрии

В поединке 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», у руля которого стоит украинский специалист Сергей Ребров, сыграл вничью в выездном поединке с «Залаэгерсегом».
Подопечные Реброва лидировали в счете большую часть игрового времени, но не сумели удержать свое преимущество. В концовке встречи хозяева поля с пенальти сравняли результат. Отметим, что в составе «Ференцвароша» весь матч провел на поле украинец Игорь Харатин.
Команда Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, но теперь только на одно очко опережает ближайшего преследователя – «МОЛ Види» (правда, «Ференцварош» провел на две игры меньше).
Чемпионат Венгрии. 24-й тур.
«Залаэгерсег» – «Ференцварош» – 1:1
Голы: Радо (80, с пенальти) – Нгуен (20)
Удаление: Чивич (93, Ференцварош)
Ранее сообщалось, что выступающий за «Ференцварош» украинский полузащитник Александр Зубков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», близок к переходу в «Сампдорию».
Источник — Sport.ua
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