Ференцварош Реброва упустил победу в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» не сумел удержать преимущество в матче с «Залаэгерсегом»

  • 08.03.2020 01:54
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Ференцварош Реброва упустил победу в чемпионате Венгрии
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

В поединке 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», у руля которого стоит украинский специалист Сергей Ребров, сыграл вничью в выездном поединке с «Залаэгерсегом».

Подопечные Реброва лидировали в счете большую часть игрового времени, но не сумели удержать свое преимущество. В концовке встречи хозяева поля с пенальти сравняли результат. Отметим, что в составе «Ференцвароша» весь матч провел на поле украинец Игорь Харатин.

Команда Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, но теперь только на одно очко опережает ближайшего преследователя – «МОЛ Види» (правда, «Ференцварош» провел на две игры меньше).

Чемпионат Венгрии. 24-й тур.

«Залаэгерсег» – «Ференцварош» – 1:1

Голы: Радо (80, с пенальти) – Нгуен (20)

Удаление: Чивич (93, Ференцварош)

Ранее сообщалось, что выступающий за «Ференцварош» украинский полузащитник Александр Зубков, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», близок к переходу в «Сампдорию».

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Источник — Sport.ua

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