Месси впервые получил желтую карточку в третьем подряд матче

В поединке 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле вырвала победу у «Реал Сосьедада» благодаря голу с пенальти, который забил Лионель Месси.

В конце первого тайма Месси получил желтую карточку. Интересно, что аргентинец увидел перед собой «горчичник» в третьей подряд официальной встрече, чего с ним никогда не случалось. Ранее лидер «блаугранас» был предупрежден в поединке Лиги чемпионов с «Наполи» и противостоянии с мадридским «Реалом».

FCB 0-0 RSO (HT) - Messi ha sido amonestado en 3 partidos oficiales consecutivos (Napoli, Real Madrid y Real Sociedad) por PRIMERA VEZ en TODA su carrera profesional.



Habría apostado que hacía 4 goles en 3 partidos seguidos antes que esto, pero no. pic.twitter.com/27vT8xNi9I — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 7, 2020

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