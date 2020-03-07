Илья МАРЧЕНКО: «Если честно, был уверен, что сегодня проиграю»

Второй номер сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал невероятный камбэк в матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя (проигрывали 0:2 после первого дня, выиграли 3:2), который прошел в Запорожье в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

«Сегодня сыграл очень чисто, у меня получилось все то, что не получилось вчера. В ключевые моменты делал то, что нужно, также мне сопутствовало везение. И, что не маловажно, мой матч отсудили достаточно позитивно.

Не могу сказать, что показал что-то сверхъестественное, но был очень хороший матч. Я чувствовал уверенность, лидировал в счете, у меня было время для принятия решений, в отличие от вчерашнего матча. Немного по-другому сыграл изначально. Проще говоря, в нужный момент я был сильнее своего соперника.

Не давил ли результат? Если честно, то был уверен, что сегодня проиграю. Вчера я говорил, что больше опасался именно этого соперника, но сдаваться, конечно же, не собирался».

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья