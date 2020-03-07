СТАХОВСКИЙ: «Молчанов подстраховал меня в паре, а я потащил одиночку»

Первый номер сборной рассказал, за счет чего команда совершила камбэк

  • 07.03.2020 23:04
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  • 1 комментарий
СТАХОВСКИЙ: «Молчанов подстраховал меня в паре, а я потащил одиночку»
© Sport.ua. Сергей Стаховский

Первый номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский прокомментировал невероятный камбэк в матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя (проигрывали 0:2 после первого дня, выиграли 3:2), который прошел в Запорожье в рамках плей-офф Первой Мировой группы:

«Сегодняшний настрой отличался от того, что было вчера. Мы пытались играть до конца и бороться за каждого из нас. В парном поединке были на голову сильнее соперников в первом сете, но проиграли. После этого мы могли сломаться и проиграть в двух сетах. Это была абсолютно рабочая ситуация.

Хорошо, что Денис потащил пару на себе, потому что я в паре только вкатывался, а в одиночке сыграл уже более прилично. Денис подстраховал меня, я потащил одиночку, а Марченко вообще сыграл самый чистый матч, который я видел за последнее время. 

Что касается судейства, то никто же не просит подсуживать нам. Но когда мы играем дома и все ошибки идут не в нашу сторону, плюс судья, который сидит на вышке и думает, что нам постоянно подсуживают, и еще добавляет... Выходит, что мы в постоянном минусе. Вчера явная ошибка линейного радикально повлияла на счет матча с участием Ильи Марченко.

Сегодня у меня в одиночке на тай-брейке при счете 3:0 случилось вообще что-то невероятное. Вторая подача летела по уходящей траектории, но залетела до линии. Повторюсь, это вторая подача, мяч летит медленно, его можно увидеть. Сам факт данной ошибки в такой важный момент – это перебор. 

Когда мы выезжаем куда-то, то нас там «штампуют» по полной программе. Большие ауты – все молчат. Мы играем дома – ситуация не лучше. Поддержка была классной, но хотелось бы, чтобы на трибуны пришло больше зрителей. Такой хороший зал, а полные трибуны не собрались».

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 07.03.2020 23:23
    0
    Как б там ни было , Вам респект и УВАЖУХА!!! Сегодня порадовали ВСЕ и биатлонисты и теннисисты!!!
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 07.03.2020 23:23
    0
    Как б там ни было , Вам респект и УВАЖУХА!!! Сегодня порадовали ВСЕ и биатлонисты и теннисисты!!!
    Ссылка
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