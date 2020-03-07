МЕДВЕДЕВ: «Когда ребята проявляют характер – чудеса случаются»

Капитан сборной Украины вспомнил проигранный финал Ролан Гаррос 1999

  • 07.03.2020 22:32
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МЕДВЕДЕВ: «Когда ребята проявляют характер – чудеса случаются»
© Sport.ua

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал невероятный камбэк в матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя (проигрывали 0:2 после первого дня, выиграли 3:2), который прошел в Запорожье в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

«Если очень захотеть, то все возможно. В моей жизни был один матч, когда я выигрывал со счетом 2:0 и проиграл 2:3 (речь идет о финале Ролан Гаррос 1999 против Андре Агасси). 

На самом деле, за последние 2 года мы проиграли два матча со счета 2:2. Это были поединки против Венгрии и Швеции. На этот раз нам очень хотелось победить, мы надеялись, верили, мечтали. Я считаю, что мы заслужили эту победу. Когда ребята проявляют характер – чудеса случаются.

Ошибки судей? Они тоже люди, их действия часто влияют на результат. Когда это происходит против тебя, да еще и дома – это опустошает. Мы играем в родных стенах, но такое ощущение, что приехали на выезд. Здесь есть над чем поработать официальным лицам. Мне кажется, что наши лайнсмены бояться ошибаться в нашу сторону. Им проще сделать ошибку в сторону Китайского Тайбэя, чтобы получить хорошую оценку, потому что они не засуживают. Считаю, что это несправедливо. За границей, что бы вы знали, как раз никто не боится ошибаться в сторону своей сборной. Делают это с умным лицом, а потом пусть судья изменяет их решение. На твердом покрытии нет возможности показать след от мяча, системы Hawk-Eye тоже нет.

Матч против Китайского Тайбэя был организован как никогда хорошо, начиная от великолепной арены, заканчивая очень гостеприимными запорожцами. Спасибо, что сделали так, чтобы мы чувствовали, словно играем каждый у себя дома. 

Спасибо Федерации тенниса Украины, которая организовала этот матч, спасибо местной федерации и ее президенту Олегу Панченко. В Запорожье чувствуется украинских дух, мы им зарядились и он сегодня был на корте. 

Хотел бы отметить наших дебютантов: Владислава Орлова и Виталия Сачко. С конца прошлого года мы изменили тенденцию и теперь берем не юниоров, а ребят, которые играют на фьючерсах и заслужили своими результатами вызов в сборную. Ребята тренировались каждый день и всегда были готовы помочь. Утром обсуждали, что если счет пойдет не в нашу пользу, то они оба были готовы играть «мертвые матчи». Надеюсь, что этот опыт им поможет и они добьются места в основном составе сборной».

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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