27-й тур
Атлетико Мадрид
2:2
Севилья
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико - Севилья - 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 07.03.2020 21:43
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Атлетико - Севилья - 2:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» встречался с «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Севилья», набрав 47 очков, занимает третье место в таблице Примеры. «Атлетико» (45) остался на пятой строчке.

Атлетико – Севилья 2:2 

Голы: 0:1 – 19 де Йонг, 1:1 – 32, пенальти Мората, 2:1 – 36 Жоау Феликс, 2:2 – 43, пенальти Окампос.

Атлетико – Облак, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Жоау Феликс (Витоло, 80), Коке, Корреа, Мората (Диего Коста, 68).

Севилья – Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Банега, Гудель, Сусо (Эн-Несири, 63), Жордан (Серджи Гомес, 74), Окампос (Васкес, 81), де Йонг.

Атлетико - Севилья - 2:2. Видео голов и обзор матча

Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Севилья
43' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
36' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
32' ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
19' ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Севилья).
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Источник — Sport.ua

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