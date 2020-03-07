В матче 27-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» встречался с «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.
«Севилья», набрав 47 очков, занимает третье место в таблице Примеры. «Атлетико» (45) остался на пятой строчке.
Атлетико – Севилья 2:2
Голы: 0:1 – 19 де Йонг, 1:1 – 32, пенальти Мората, 2:1 – 36 Жоау Феликс, 2:2 – 43, пенальти Окампос.
Атлетико – Облак, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Жоау Феликс (Витоло, 80), Коке, Корреа, Мората (Диего Коста, 68).
Севилья – Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Банега, Гудель, Сусо (Эн-Несири, 63), Жордан (Серджи Гомес, 74), Окампос (Васкес, 81), де Йонг.
Атлетико - Севилья - 2:2. Видео голов и обзор матча
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|32'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Севилья).
Источник — Sport.ua
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