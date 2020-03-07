Ливерпуль - Борнмут - 2:1. Видео голов и обзор матча

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии обыграл «Борнмут» 2:1 и прервал серию из двух поражений. В прошлом туре команда Юргена Клоппа впервые в сезоне проиграла в АПЛ, а затем вылетела из Кубка Англии.

АПЛ. 29-й тур.

Ливерпуль - Борнмут 2:1

Голы: Салах, 25, Мане, 33 - Уилсон, 9

Ливерпуль: Адриан, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Милнер, Фабиньо, Чемберлен (Лаллана, 84), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 90+1)