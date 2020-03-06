В субботу, 7-го марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Борнмут».

Еще неделю назад многие ломали голову над тем, как обыграть команду Юргена Клоппа, которая не проигрывала на протяжении 44 матчей АПЛ кряду. Да и ничья в этом сезоне у «Ливерпуля» была лишь одна.

Но 29 февраля «Уотфорд» сотворил сенсацию и разгромил мерсисайдцев со счетом 3:0 в 28-м туре чемпионата Англии. На этом неудачи не закончились: 3 марта «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, уступив в 1/8 финала лондонскому «Челси» (0:2).

После осечки «красных» в игре с «Уотфордом» выдохнули болельщики лондонского «Арсенала», ведь их рекорд серии без поражений в Премьер-лиге (49 матчей) продолжает жить, угроза нового рекорда ликвидирована.

Впрочем, «Ливерпуль» де-факто уже выиграл золотые медали, ведь за 10 туров до конца сезона опережает «Манчестер Сити» на 22 очка. Даже представить сценарий, про котором «красные» растеряют свой гандикап, невероятно сложно.

«Ливерпуль» в текущем сезоне как минимум по одному разу обыграл каждую команду в чемпионате Англии, сделав историческое достижения в рамках элитного дивизиона Англии. Ранее команда за 127 лет существования ни разу не демонстрировала ничего подобного.

Что касается «Борнмута», то команда Эдди Хау ведет борьбу за выживание. После 28 туров «вишни» располагаются на 17 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 27 очков. Отставание от 15-й позиции составляет лишь один балл, так что шансы сохранить прописку в элите неплохие, но нужно набирать очки.

Букмекеры считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 1,29, ничья оценивается в 6,30, а если зайдет ставка на триумф гостей, то заработать можно в 12 раз больше.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах, Мане

«Борнмут»: Рамсдейл – Смит, Аке, С.Кук, Стэйси, Л.Кук, Лерма, Биллинг, Кинг, Уилсон. Фрэйзер.

7 марта, суббота