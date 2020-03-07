Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеялись, что с дисквалификацией Беседина пронесет»

Наставник прокомментировал наказание для форварда за допинг

  • 07.03.2020 21:16
  • 1416 просмотров
  • 3 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеялись, что с дисквалификацией Беседина пронесет»
© fcdynamo.kiev.ua

УЕФА на год дисквалифицировал форварда «Динамо» Артема Беседина за употребление допинга, а в клубе рассчитывали, что наказания удастся избежать.

Об этом рассказал наставник Алексей Михайличенко.

«Как восприняли это? С большим сожалением. Все-таки мы надеялись, что, как говорится, пронесет. Но это уже случилось, и нужно это принять. Конечно, это потеря, и мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, а дотерпел это время и вернулся в футбол. Это очень важно. Мы всегда будем его поддерживать и всегда будем с ним», - сказал Михайличенко.

Срок дисквалификации истекает в декабре.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 07.03.2020 21:25
    +1
    Пронесло когда-то Беседина, а клубный врач не ту таблетку подсунул, падла...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 21:24
    +1
    так и пронесло, и не только Беседина
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 07.03.2020 21:18
    +1
    Пронесёт от чего-то другого....
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 07.03.2020 21:25
    +1
    Пронесло когда-то Беседина, а клубный врач не ту таблетку подсунул, падла...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 21:24
    +1
    так и пронесло, и не только Беседина
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 07.03.2020 21:18
    +1
    Пронесёт от чего-то другого....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности