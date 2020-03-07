Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Надеялись, что с дисквалификацией Беседина пронесет»

УЕФА на год дисквалифицировал форварда «Динамо» Артема Беседина за употребление допинга, а в клубе рассчитывали, что наказания удастся избежать.
Об этом рассказал наставник Алексей Михайличенко.
«Как восприняли это? С большим сожалением. Все-таки мы надеялись, что, как говорится, пронесет. Но это уже случилось, и нужно это принять. Конечно, это потеря, и мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, а дотерпел это время и вернулся в футбол. Это очень важно. Мы всегда будем его поддерживать и всегда будем с ним», - сказал Михайличенко.
Срок дисквалификации истекает в декабре.
Источник — ФК Динамо Киев
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