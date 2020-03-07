В воскресенье, 8-го марта, состоится матч двадцать девятого тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити».
Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Майк Дин даст стартовый свисток в 18:30.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Встречу в Манчестере можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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