Владимир ШАРАН: «Пенальти дали, а Сидорчука не удалили»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в матче УПЛ.

«Хорошая получилась игра, боевая. Наконец пришли болельщики. Нам очень приятно видеть столько зрителей, хотелось бы в каждом матче в топ-6 видеть такое количество болельщиков. Ребята показали ту игру, которую мы сейчас можем. Много борьбы, компактно играли в обороне. Могли даже достичь ничейного результата. Но есть некоторые причины...арбитр был непоследовательным в некоторых моментах».

«Я про пенальти в ворота «Динамо». Пенальти назначили, а карточку вторую Сидорчуку не дали. Мы бы тогда играли в равных составах. И в моменте, когда Лучкевич отдавал на Ситало, Шабанов откровенно руками завали его в штрафной. Вот эти два момента повлияли на результат».

«Будем готовиться к матчу с «Динамо» в Кубке Украины в среду», - сказал Шаран.