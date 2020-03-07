Владимир ШАРАН: «Пенальти дали, а Сидорчука не удалили»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в матче УПЛ.
«Хорошая получилась игра, боевая. Наконец пришли болельщики. Нам очень приятно видеть столько зрителей, хотелось бы в каждом матче в топ-6 видеть такое количество болельщиков. Ребята показали ту игру, которую мы сейчас можем. Много борьбы, компактно играли в обороне. Могли даже достичь ничейного результата. Но есть некоторые причины...арбитр был непоследовательным в некоторых моментах».
«Я про пенальти в ворота «Динамо». Пенальти назначили, а карточку вторую Сидорчуку не дали. Мы бы тогда играли в равных составах. И в моменте, когда Лучкевич отдавал на Ситало, Шабанов откровенно руками завали его в штрафной. Вот эти два момента повлияли на результат».
«Будем готовиться к матчу с «Динамо» в Кубке Украины в среду», - сказал Шаран.
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не напрягайся троль, а лучше игру пересмотри! Прежде чем слюни свои распускать.
Зафлудил всю ветку своими визгами про зраду!
Клоун
Не напрягайся троль, а лучше игру пересмотри! Прежде чем слюни свои распускать.
Зафлудил всю ветку своими визгами про зраду!
Клоун
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.