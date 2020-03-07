Владимир ШАРАН: «Пенальти дали, а Сидорчука не удалили»

Тренер не слишком доволен работой арбитра

  • 07.03.2020 20:57
  • 2771 просмотр
  • 21 комментарий
Владимир ШАРАН: «Пенальти дали, а Сидорчука не удалили»
© fco.com.ua

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в матче УПЛ.

«Хорошая получилась игра, боевая. Наконец пришли болельщики. Нам очень приятно видеть столько зрителей, хотелось бы в каждом матче в топ-6 видеть такое количество болельщиков. Ребята показали ту игру, которую мы сейчас можем. Много борьбы, компактно играли в обороне. Могли даже достичь ничейного результата. Но есть некоторые причины...арбитр был непоследовательным в некоторых моментах».

«Я про пенальти в ворота «Динамо». Пенальти назначили, а карточку вторую Сидорчуку не дали. Мы бы тогда играли в равных составах. И в моменте, когда Лучкевич отдавал на Ситало, Шабанов откровенно руками завали его в штрафной. Вот эти два момента повлияли на результат».

«Будем готовиться к матчу с «Динамо» в Кубке Украины в среду», - сказал Шаран.

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Источник — ФК Александрия

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.03.2020 21:40
    0
    serge_kr, 07.03.2020 21:37
    Самое большее удивляет радость так называемых болельщиков ДК от такой гнилой победы, вам не мерзко что ваша команда побеждает с помощью купленных судьей? ПОЗОРИЩЕ!
    а ты, даунятко, оказывается, большой специалист по эмоциям
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.03.2020 21:39
    +2
    serge_kr, 07.03.2020 20:59
    Все правильно сказал, судейка был заряжен, шубы порешали
    Маленькое уточнение... Шубами давно не берут, да и не брали... Тогда Игорек лоханулся с мехами, на Западе так не принято. А у нас - тем более. Сейчас оплата только на карточку, без звонков на постоянный номер, и так много народу спалилось на этом... Полиция до сих пор вытряхивает некоторых должников...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 21:37
    -2
    Самое большее удивляет радость так называемых болельщиков ДК от такой гнилой победы, вам не мерзко что ваша команда побеждает с помощью купленных судьей? ПОЗОРИЩЕ!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.03.2020 21:36
    -1
    и три мяча в ворота вашего межколхозстроя тоже судья пропустил?
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    AK_228
    online
      AK_228, 07.03.2020 21:35
    0
    adidas77, 07.03.2020 21:30
    Ну ты ещё не видел, ну тебе кроту слепому простительно ;)
    Ну конечно, какой ты предсказуемо одинаковый
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 07.03.2020 21:34
    -1
    serge_kr, 07.03.2020 21:26
    Гнилое и офшороное Динамо использует все средства для достижение второго места, гниль!
    Дауненок , разгонись и ударься головой об стену - лучшая бамбасянская метода лечения от идиотизма ... в твоём случае без этого ни как 🤣🤣🤣
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 07.03.2020 21:33
    -1
    А колхозники продолжают ныть 🤣🤣🤣
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 21:30
    0
    AK_228, 07.03.2020 21:09
    Кто все!? Ты и брат твой дебил joe777!?
    Ну ты ещё не видел, ну тебе кроту слепому простительно ;)
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 21:30
    -1
    я вообще удивляюсь что пенальти дали, с удалением было бы перебор
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 21:29
    0
    serge_kr, 07.03.2020 21:26
    Гнилое и офшороное Динамо использует все средства для достижение второго места, гниль!
    Гниль в зеркале увидишь!
    Не напрягайся троль, а лучше игру пересмотри! Прежде чем слюни свои распускать.
    Зафлудил всю ветку своими визгами про зраду!
    Клоун
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 21:26
    -3
    Гнилое и офшороное Динамо использует все средства для достижение второго места, гниль!
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
    online
      Dynamo Kyiv Badges, 07.03.2020 21:25
    +2
    Какой пенальти, голова на уровне яиц.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 07.03.2020 21:24
    +6
    Шаран должен сказать спасибо, что вообще этот дурной пенальти поставили. Чистая победа Динамо
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 07.03.2020 21:09
    -11
    ШАРАН ПРАВИЙ НА ВСІ 100
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 07.03.2020 21:09
    -11
    Было понятно изначально как этот п-р будет свистеть,посадил на жёлтые карточки пол АЛександрии, а потом только и ждал малейшего нарушения, козёл его имя.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.03.2020 21:09
    -7
    Zport., 07.03.2020 21:02
    Все видели, что пенальти левый
    Кто все!? Ты и брат твой дебил joe777!?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 07.03.2020 21:04
    -14
    Пересмотрел момент с удалением. Бычара сам головой полез, когда наш его даже и не видел, а хотел в мяч сыграть! Сто пудово теперь вся семья судейки с шубами )
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.03.2020 21:03
    +8
    Левого пеналя ему мало )))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.03.2020 21:02
    +8
    Все видели, что пенальти левый
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.03.2020 21:01
    +10
    Правда есть одно но пенальти то не было.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.03.2020 21:01
    +10
    Правда есть одно но пенальти то не было.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.03.2020 21:03
    +8
    Левого пеналя ему мало )))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.03.2020 21:02
    +8
    Все видели, что пенальти левый
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 07.03.2020 21:24
    +6
    Шаран должен сказать спасибо, что вообще этот дурной пенальти поставили. Чистая победа Динамо
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
    online
      Dynamo Kyiv Badges, 07.03.2020 21:25
    +2
    Какой пенальти, голова на уровне яиц.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.03.2020 21:39
    +1
    serge_kr, 07.03.2020 20:59
    Все правильно сказал, судейка был заряжен, шубы порешали
    Маленькое уточнение... Шубами давно не берут, да и не брали... Тогда Игорек лоханулся с мехами, на Западе так не принято. А у нас - тем более. Сейчас оплата только на карточку, без звонков на постоянный номер, и так много народу спалилось на этом... Полиция до сих пор вытряхивает некоторых должников...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.03.2020 21:40
    0
    serge_kr, 07.03.2020 21:37
    Самое большее удивляет радость так называемых болельщиков ДК от такой гнилой победы, вам не мерзко что ваша команда побеждает с помощью купленных судьей? ПОЗОРИЩЕ!
    а ты, даунятко, оказывается, большой специалист по эмоциям
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.03.2020 21:35
    0
    adidas77, 07.03.2020 21:30
    Ну ты ещё не видел, ну тебе кроту слепому простительно ;)
    Ну конечно, какой ты предсказуемо одинаковый
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 21:30
    0
    AK_228, 07.03.2020 21:09
    Кто все!? Ты и брат твой дебил joe777!?
    Ну ты ещё не видел, ну тебе кроту слепому простительно ;)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 21:29
    0
    serge_kr, 07.03.2020 21:26
    Гнилое и офшороное Динамо использует все средства для достижение второго места, гниль!
    Гниль в зеркале увидишь!
    Не напрягайся троль, а лучше игру пересмотри! Прежде чем слюни свои распускать.
    Зафлудил всю ветку своими визгами про зраду!
    Клоун
    Ссылка
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