Оценки матча Александрия – Динамо. Миколенко получил самый высокий балл

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 22-го тура УПЛ «Александрия» – «Динамо» (1:3).

Матч стал отличным для Виталия Миколенко (оценка 7.5). Очень хорошо у гостей также сыграли Виталий Буяльский и Артем Шабанов (7.0). У хозяев поля выделялся Артем Ситало (6.5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Александрия» – «Динамо» – 1:3:

Замены «Александрии»: Василий Грицук – 5,0; Евгений Протасов – 5,0; Павел Пашаев – 5,0.

Замены «Динамо»: Мохаммед Кадири – 6,0; Йосип Пиварич – б/о; Миккель Дуэлунд – б/о.