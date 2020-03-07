Михайличенко рассказал, почему не играли Цыганков и Шапаренко

«Динамо» выиграло у «Александрии» 3:1 в матче УПЛ, однако сделало это без хавбеков Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку.
О причинах рассказал наставник Алексей Михайличенко.
«Виктор еще не готов физически, это совершенно точно. После игры с «Колосом», в которой он провел все 90 минут, его физическое состояние не позволило принимать участие в сегодняшнем матче».
«Что касается Шапаренко, который приехал с нами, - к сожалению, он почувствовал простуду, у него заболело горло. Поэтому мы не смогли его задействовать», - сообщил Михайличенко.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.