Михайличенко рассказал, почему не играли Цыганков и Шапаренко

Тренер сообщил о причинах отсутствия двух хавбеков

  • 07.03.2020 20:18
  • 4807 просмотров
  • 1 комментарий
Михайличенко рассказал, почему не играли Цыганков и Шапаренко
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» выиграло у «Александрии» 3:1 в матче УПЛ, однако сделало это без хавбеков Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку.

О причинах рассказал наставник Алексей Михайличенко.

«Виктор еще не готов физически, это совершенно точно. После игры с «Колосом», в которой он провел все 90 минут, его физическое состояние не позволило принимать участие в сегодняшнем матче».

«Что касается Шапаренко, который приехал с нами, - к сожалению, он почувствовал простуду, у него заболело горло. Поэтому мы не смогли его задействовать», - сообщил Михайличенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 07.03.2020 21:05
    -1
    Пиздобол ты лесик.
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