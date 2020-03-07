Демьяненко добыл первую победу в чемпионате Словакии

В 22-м туре чемпионата Словаки Нитра Анатолия Демьяненко со счетом 3:0 на выезде обыграла Сеницу. Для украинского наставника это первая победа в чемпионате.
Команда находится в турнирной таблице на 11-м месте в чемпионате из 12 команд.
На протяжении карьеры Демьяненко возглавлял ЦСК ВСУ, ЦСКА-«Борисфен», киевское «Динамо», «Нефтчи» и «Насаф». Последним клубом специалиста была луцкая «Волынь», с которой он работал с 2012-го по 2013-й годы.
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Источник — Sport.ua
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