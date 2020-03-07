Элина Свитолина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) продолжает борьбу в одиночном разряде на турнире WTA International в мексиканском Монтеррее.
В полуфинале украинка встретится с Аранчей Рус (WTA 76) из Нидерландов.
Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.
Плеер будет добавлен ближе к началу трансляции.
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Источник — Sport.ua
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