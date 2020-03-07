Кубок Дэвиса. Стаховский в напряженном матче выиграл и сравнял счет

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл в одиночном матче Кубка Дэвиса против представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина в трех сетах.

Этим успехом первый номер сборной Украины сравнял счет в противостоянии - 2:2. В пятницу наша сборная проиграла оба матча, а сегодня после двух побед триумфатор определится в игре Илья Марченко – Цен Чун Син.

Сергей Стаховский – Ву Тун-Лин – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

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