Виталий МАНДЗЮК: «Шахтер во всем превосходит Динамо»

Экс-защитник «Динамо» - о текущем состоянии клуба

  • 07.03.2020 17:34
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  • 1 комментарий
Виталий МАНДЗЮК: «Шахтер во всем превосходит Динамо»
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Мандзюк поделился своим мнением по поводу работы нынешнего главного тренера киевлян Алексея Михайличенко:

«У каждого тренера свой путь. Вот Зидан – непонятно, пойдут у него дела в «Реале» или нет. Один тренер может 2-3 раза возвращаться в команду, и все три эпохи будут складываться по-разному.

О Михайличенко могу говорить только положительно, ведь он меня везде брал. Он получил опыт у Лобановского. Футбол не стоит на месте, развивается, постоянно какие-то новые тактики.

Не хочу никого обидеть, у каждого своя система, но, чтобы прогрессировать в современном футболе, нужно прогрессировать вместе с ним. Мы все по фамилиям – вроде громко, но это уже прошлая эпоха, нужно перестраиваться на новую.

Почему «Шахтер» в последние годы лучше выглядит? Во-первых, легионеры у них сильнее. Во-вторых, они обучаются у каких-то специалистов, куда-то ездят. В целом в организации и во всем они превосходят «Динамо». Хотя я сам из «Динамо».

Ранее Мандзюк рассказал о том, как тренировался Евгений Коноплянка.

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Источник — Бомбардир

(2 голоса)

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 07.03.2020 17:58
    0
    мандзюк давно не смотрел кубок кубков 86 года?
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 07.03.2020 17:58
    0
    мандзюк давно не смотрел кубок кубков 86 года?
    Ссылка
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