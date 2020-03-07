Виталий МАНДЗЮК: «Коноплянка талантливый в футболе»

Экс-защитник «Днепра» - про Евгения Коноплянку

  • 07.03.2020 12:26
  • 662 просмотра
  • 2 комментария
Виталий МАНДЗЮК: «Коноплянка талантливый в футболе»
© ФК Шахтер

Бывший защитник «Днепра» Виталий Мандзюк рассказал о том, что Евгений Коноплянка никогда не любил выполнять беговую работу:

«Конопа – чуть-чуть талантливый в футболе, но что касается того, как он бегал – если это круг, то он наперерез мог. Зато он делал игру на поле.

Испанцы (тренерский штаб Хуанде Рамоса – прим.) ничего ему не говорили. Есть ремесленники, а есть... Он делал свое дело, ему никто ничего не говорил по этому поводу. Каждый силен по-своему».

Ранее Коноплянка забил свой 70-й гол за украинские клубы.

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Источник — Бомбардир

(2 голоса)

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Комментарии
    Kantemirov
      Kantemirov, 07.03.2020 12:50
    0
    Талантливый лодарь😒
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 12:32
    +1
    Увы, но он там так и застрял в итоге, только в днепре это в отличии от всех последующих мест давало результат
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 12:32
    +1
    Увы, но он там так и застрял в итоге, только в днепре это в отличии от всех последующих мест давало результат
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 07.03.2020 12:50
    0
    Талантливый лодарь😒
    Ссылка
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