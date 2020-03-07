Виталий МАНДЗЮК: «Коноплянка талантливый в футболе»

Бывший защитник «Днепра» Виталий Мандзюк рассказал о том, что Евгений Коноплянка никогда не любил выполнять беговую работу:

«Конопа – чуть-чуть талантливый в футболе, но что касается того, как он бегал – если это круг, то он наперерез мог. Зато он делал игру на поле.

Испанцы (тренерский штаб Хуанде Рамоса – прим.) ничего ему не говорили. Есть ремесленники, а есть... Он делал свое дело, ему никто ничего не говорил по этому поводу. Каждый силен по-своему».

Ранее Коноплянка забил свой 70-й гол за украинские клубы.