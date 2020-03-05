Коноплянка забил 70-й мяч в рядах украинских команд

В поединке с «Днепром-1» (4:1) Евгений Коноплянка забил 70-й мяч в украинской карьере. В 316 матчах, проведенных на высшем уровне в рядах отечественных команд, он 38 раз поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 - за национальную сборную, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины.

На клубном уровне 45 голов Евгений провел за «Днепр» и 4 - за «Шахтер».

Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские команды

Гол Дата Ранг Команда Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 28.02.2010 ЧУ Днепр Заря (д) 34' (1:0) 2:2 Шуст 10-й 17.11.2010 ТМ Украина Швейцария (г) 75' (2:2) 2:2 Вельфли 20-й 29.02.2012 ТМ Украина Израиль (г) 45' (2:0) 3:2 Ават 30-й 22.11.2012 ЛЕ Днепр ПСВ (г) 74' (2:1) 2:1 Ватерман 40-й 07.11.2013 ЛЕ Днепр Пасуш де Феррейра (д) 66' (2:0) 2:0 Филипе 50-й 01.03.2015 ЧУ Днепр Волынь (д) 17' (1:0) 5:0 Недилько 60-й 10.11.2017 ТМ Украина Словакия (д) 54' (2:1) 2:1 Полачек 70-й 04.03.2020 ЧУ Шахтер Днепр-1 (д) 23' (4:0) 4:1 Юрчук

ЧУ - чемпионат Украины; ЛЕ - Лига Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ