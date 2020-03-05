Коноплянка забил 70-й мяч в рядах украинских команд

В поединке с «Днепром-1» (4:1) Евгений Коноплянка забил 70-й мяч в украинской карьере. В 316 матчах, проведенных на высшем уровне в рядах отечественных команд, он 38 раз поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 - за национальную сборную, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины.
На клубном уровне 45 голов Евгений провел за «Днепр» и 4 - за «Шахтер».
Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские команды
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
28.02.2010
|
ЧУ
|
Днепр
|
Заря (д)
|
34' (1:0)
|
2:2
|
Шуст
|
10-й
|
17.11.2010
|
ТМ
|
Украина
|
Швейцария (г)
|
75' (2:2)
|
2:2
|
Вельфли
|
20-й
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Украина
|
Израиль (г)
|
45' (2:0)
|
3:2
|
Ават
|
30-й
|
22.11.2012
|
ЛЕ
|
Днепр
|
ПСВ (г)
|
74' (2:1)
|
2:1
|
Ватерман
|
40-й
|
07.11.2013
|
ЛЕ
|
Днепр
|
Пасуш де Феррейра (д)
|
66' (2:0)
|
2:0
|
Филипе
|
50-й
|
01.03.2015
|
ЧУ
|
Днепр
|
Волынь (д)
|
17' (1:0)
|
5:0
|
Недилько
|
60-й
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Украина
|
Словакия (д)
|
54' (2:1)
|
2:1
|
Полачек
|
70-й
|
04.03.2020
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Днепр-1 (д)
|
23' (4:0)
|
4:1
|
Юрчук
ЧУ - чемпионат Украины; ЛЕ - Лига Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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