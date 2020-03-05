Коноплянка забил 70-й мяч в рядах украинских команд

На семь десятков голов Евгению понадобилось 316 матчей

  • 05.03.2020 11:07
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Коноплянка забил 70-й мяч в рядах украинских команд
© ФК Шахтер

В поединке с «Днепром-1» (4:1) Евгений Коноплянка забил 70-й мяч в украинской карьере. В 316 матчах, проведенных на высшем уровне в рядах отечественных команд, он 38 раз поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 21 - за национальную сборную, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины.

На клубном уровне 45 голов Евгений провел за «Днепр» и 4 - за «Шахтер».

Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские команды

Гол

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

28.02.2010

ЧУ

Днепр

Заря (д)

34' (1:0)

2:2

Шуст

10-й

17.11.2010

ТМ

Украина

Швейцария (г)

75' (2:2)

2:2

Вельфли

20-й

29.02.2012

ТМ

Украина

Израиль (г)

45' (2:0)

3:2

Ават

30-й

22.11.2012

ЛЕ

Днепр

ПСВ (г)

74' (2:1)

2:1

Ватерман

40-й

07.11.2013

ЛЕ

Днепр

Пасуш де Феррейра (д)

66' (2:0)

2:0

Филипе

50-й

01.03.2015

ЧУ

Днепр

Волынь (д)

17' (1:0)

5:0

Недилько

60-й

10.11.2017

ТМ

Украина

Словакия (д)

54' (2:1)

2:1

Полачек

70-й

04.03.2020

ЧУ

Шахтер

Днепр-1 (д)

23' (4:0)

4:1

Юрчук

ЧУ - чемпионат Украины; ЛЕ - Лига Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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