Матч ПСЖ – Боруссия могут перенести из-за коронавируса

В среду, 11 марта ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже должен принимать «Боруссию» Дортмунд. Первый матч немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

УЕФА может перенести на неделю матч ПСЖ – «Боруссия» из-за вспышки коронавируса в Париже. Также рассматривается возможность переноса матча в другой регион Франции.

Ранее сообщалось о том, что матч «Валенсия» - «Аталанта» (10 марта) пройдет без зрителей.