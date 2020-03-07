Матч ПСЖ – Боруссия могут перенести из-за коронавируса

Эпидемия добралась до Франции

  • 07.03.2020 15:29
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Матч ПСЖ – Боруссия могут перенести из-за коронавируса
© twitter.com/PSG_inside

В среду, 11 марта ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже должен принимать «Боруссию» Дортмунд.  Первый матч немецкая команда выиграла со счетом 2:1.

УЕФА может перенести на неделю матч ПСЖ – «Боруссия» из-за вспышки коронавируса в Париже. Также рассматривается возможность переноса матча в другой регион Франции.

Ранее сообщалось о том, что матч «Валенсия» - «Аталанта» (10 марта)  пройдет без зрителей.

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Источник — L`Equipe

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