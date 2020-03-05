Матч Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей

В связи с эпидемией коронавируса УЕФА приняла решение провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» - «Аталанта» без зрителей.

Матч «Валенсия» - «Аталанта» пройдет в следующий вторник, 10 марта. Первый матч в Милане завершился победой «Аталанты» 4:1.

Ранее сообщалось о том, что матч «Ювентус» - «Лион» также пройдет без зрителей.