Матч Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей

В связи с эпидемией коронавируса УЕФА приняла решение провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» - «Аталанта» без зрителей.
Матч «Валенсия» - «Аталанта» пройдет в следующий вторник, 10 марта. Первый матч в Милане завершился победой «Аталанты» 4:1.
Ранее сообщалось о том, что матч «Ювентус» - «Лион» также пройдет без зрителей.
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Источник — Football-Italia
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