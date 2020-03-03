Матч Ювентуса и Лиона в Лиге чемпионов может пройти без зрителей

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти без зрителей.
Такое решение может быть принято в связи эпидемии коронавируса, которая бушует в Италии.
Напомним, что в первом матче «Лион» победил со счетом 1:0. Вторая игра должна состояться 17 марта в Турине.
Ранее из-за коронавируса был перенесен матч Серии А между «Ювентусом» и «Интером».
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Источник — L`Equipe
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