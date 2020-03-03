Матч Ювентуса и Лиона в Лиге чемпионов может пройти без зрителей

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти без зрителей.

Такое решение может быть принято в связи эпидемии коронавируса, которая бушует в Италии.

Напомним, что в первом матче «Лион» победил со счетом 1:0. Вторая игра должна состояться 17 марта в Турине.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч Серии А между «Ювентусом» и «Интером».