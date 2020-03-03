Ювентус и Интер могут сыграть 9 марта

Матч 26-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером» может состояться в понедельник, 9 марта.

Этот поединок и еще пять матчей 26-го тура были перенесены из-за вспышки коронавируса в Италии. Изначально планировалось, что эти матчи пройдут в мае, но организаторы нашли для матчей новую дату.

Таким образом, матчи состоятся 7-9 марта.

7 марта

«Сампдория» - «Верона»

8 марта

«Удинезе» - «Фиорентина»

9 марта

«Ювентус» - «Интер»

«Милан» - «Дженоа»

«Парма» - СПАЛ

«Сассуоло» - «Брешиа»