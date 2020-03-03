Ювентус и Интер могут сыграть 9 марта

Стала известна новая дата матча лидеров чемпионата Италии

  • 03.03.2020 03:09
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Ювентус и Интер могут сыграть 9 марта
© ФК Интер

Матч 26-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером» может состояться в понедельник, 9 марта.

Этот поединок и еще пять матчей 26-го тура были перенесены из-за вспышки коронавируса в Италии. Изначально планировалось, что эти матчи пройдут в мае, но организаторы нашли для матчей новую дату.

Таким образом, матчи состоятся 7-9 марта.

7 марта
«Сампдория» - «Верона»

8 марта
«Удинезе» - «Фиорентина»

9 марта
«Ювентус» - «Интер»
«Милан» - «Дженоа»
«Парма» - СПАЛ
«Сассуоло» - «Брешиа»

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Источник — Football-Italia

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