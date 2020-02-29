Ювентус - Интер и еще четыре матча 26-го тура Серии А перенесены

Сразу 5 поединков 26-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 1-го марта, перенесены на май, сообщает итальянская пресса.
Такое решение организаторы турнира приняли из-за очага коронавируса в стране.
Отметим, что в этот день должен был состояться центральный матч лидеров Серии А «Ювентуса» и «Интера».
Также перенесены матчи «Милан» - «Дженоа», «Парма» - СПАЛ, «Удинезе» - «Фиорентина» и «Сассуоло» - «Брешия».
Ожидается, что поединки будут сыграны 13 мая.
Ранее планировалось, что эти матчи пройдут без зрителей.
Источник — Twitter
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