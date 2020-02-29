Ювентус - Интер и еще четыре матча 26-го тура Серии А перенесены

Из-за коронавируса встречи не будут сыграны в воскресенье, 1-го марта

  • 29.02.2020 14:00
  • 1519 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус - Интер и еще четыре матча 26-го тура Серии А перенесены
© ФК Интер

Сразу 5 поединков 26-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 1-го марта, перенесены на май, сообщает итальянская пресса.

Такое решение организаторы турнира приняли из-за очага коронавируса в стране.

Отметим, что в этот день должен был состояться центральный матч лидеров Серии А «Ювентуса» и «Интера».

Также перенесены матчи «Милан» - «Дженоа», «Парма» - СПАЛ, «Удинезе» - «Фиорентина» и «Сассуоло» - «Брешия». 

Ожидается, что поединки будут сыграны 13 мая.

Ранее планировалось, что эти матчи пройдут без зрителей.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 29.02.2020 14:05
    0
    Наверное плохи дела в Италии.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 29.02.2020 14:05
    0
    Наверное плохи дела в Италии.
    Ссылка
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