Ювентус - Интер и еще четыре матча 26-го тура Серии А перенесены

Сразу 5 поединков 26-го тура чемпионата Италии, которые должны были состояться 1-го марта, перенесены на май, сообщает итальянская пресса.

Такое решение организаторы турнира приняли из-за очага коронавируса в стране.

Отметим, что в этот день должен был состояться центральный матч лидеров Серии А «Ювентуса» и «Интера».

Также перенесены матчи «Милан» - «Дженоа», «Парма» - СПАЛ, «Удинезе» - «Фиорентина» и «Сассуоло» - «Брешия».

Ожидается, что поединки будут сыграны 13 мая.

Ранее планировалось, что эти матчи пройдут без зрителей.