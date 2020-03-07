Лион. Костюк не сумела пробиться в парный финал

Сегодня Марта Костюк вместе с Викторией Кужмовой в полуфинале турнира WTA в Лионе в парном разряде встречалась с нидерландским дуэтом Лесли Керкхофе/Бибиане Схофс.
Костюк и Кужмова всухую выиграли первый сет, но провалили следующие две партии. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.
1/2 финала
Марта Костюк/Виктория Кужмова - Лесли Керкхофе/Бибиане Схофс – 6:0, 2:6, 3:10
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Источник — Sport.ua
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