Лион. Костюк не сумела пробиться в парный финал

Сегодня Марта Костюк вместе с Викторией Кужмовой в полуфинале турнира WTA в Лионе в парном разряде встречалась с нидерландским дуэтом Лесли Керкхофе/Бибиане Схофс.

Костюк и Кужмова всухую выиграли первый сет, но провалили следующие две партии. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.

1/2 финала

Марта Костюк/Виктория Кужмова - Лесли Керкхофе/Бибиане Схофс – 6:0, 2:6, 3:10