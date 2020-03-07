Ворскла – Олимпик. Стартовые составы команд

«Ворскла» в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского встретится с донецким «Олимпиком» в поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится в субботу, 7 марта. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альен, Баенко, Скляр, Пуцлин, Шехич, Луизао, Кулач, Степанюк.

«Олимпик»: Кичак – Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цимбалюк, Кравченко, Кравчук, Политыло, Дегтярев, Шахаб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.