Ворскла – Олимпик. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 22-го тура УПЛ

  • 07.03.2020 13:30
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Ворскла – Олимпик. Стартовые составы команд
© ФК Ворскла

«Ворскла» в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского встретится с донецким «Олимпиком» в поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится в субботу, 7 марта. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альен, Баенко, Скляр, Пуцлин, Шехич, Луизао, Кулач, Степанюк.

«Олимпик»: Кичак – Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко, Цимбалюк, Кравченко, Кравчук, Политыло, Дегтярев, Шахаб.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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