Стаховский / Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа. LIVE трансляция

В субботу, 7 марта, украинская пара Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграет важнейший матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.



Украинцы сразятся против дуэта из Китайского Тайбэя Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа.



Напомним, что после первого дня сборная Украины уступает 0:2, для победы в матчевом противостоянии нужно набрать три очка.



Поединок начнется в 12:00 по Киеву.



Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.