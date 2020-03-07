Стаховский / Молчанов – Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа. LIVE трансляция

В субботу, 7 марта, украинская пара Сергей Стаховский и Денис Молчанов сыграет важнейший матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
Украинцы сразятся против дуэта из Китайского Тайбэя Сие Чен-Пен / Ян Цун Хуа.
Напомним, что после первого дня сборная Украины уступает 0:2, для победы в матчевом противостоянии нужно набрать три очка.
Поединок начнется в 12:00 по Киеву.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.
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Источник — Sport.ua
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