Сергей ТАТУЛЯН: «Украинским арбитрам никакая система VAR не поможет»

Экс-арбитр ФИФА считает, что для использования видеоповторов нужны квалифицированные рефери

  • 07.03.2020 11:34
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Сергей ТАТУЛЯН: «Украинским арбитрам никакая система VAR не поможет»
© ФК Динамо Киев. Сергей Татулян

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины и трехкратный обладатель звания «Золотой свисток» Сергей Татулян поделился мнением о внедрении системы VAR в украинской Премьер-лиге.

– По своему предназначению VAR предусматривает определенную конкретику: забит ли мяч правильно или неправильно, с положения «вне игры» или без такого, была игра рукой или ее не было. Но когда арбитр вынужден отвлекаться для того, чтобы определить правильность или неправильность предъявления желтой или красной карточек, было ли нарушение правил в штрафной площади или нет (когда речь идет не об игре рукой, а о том, что атакующего игрока сбивают), то это уже чересчур. Сбивается динамика игры. 

Если бы сбили атакующего игрока, то, даже находясь в середине поля, арбитр зафиксировал бы нарушение. Почему тогда он в штрафной площади не видит нарушения? А ведь когда в ее пределах сносят игрока, то это пенальти. Я думаю так: система VAR неподготовленных украинских судей просто сбивает их с толку! Ведь арбитр, который сидит за мониторами, постоянно к главному обращается: мол, иди посмотри, что ты неправильно дал желтую или красную карточку, либо что сбили игрока в штрафной площадке. Так зачем тогда вообще судья нужен? Уж не лучше ли поставить в поле робота – и так судить?! 

Еще раз повторюсь: если украинские арбитры и ассистенты арбитров не имеют квалификации и необходимой подготовки, то поверьте: никакая система VAR им не поможет. Она нужна лишь в самых крайних случаях, о которых я говорил выше. Во всех остальных должна помогать квалификация. Ведь для того, чтобы определить, давать желтую или красную карточку, арбитру необходимо чувствовать дух игры и знать цель игрока.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 07.03.2020 12:14
    -1
    Всё правильно сказал,дать безграмотным украинским судьям систему ВАР ,это ещё хуже,чем дать обезьяне гранату
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    Taykitanin
      Taykitanin, 07.03.2020 11:58
    -1
    Странно арбитр фифа, а предназначение вар не знает, кроме нарушения правил игры в штрафной ещё красная была или нет...
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