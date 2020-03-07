Элина СВИТОЛИНА: «В четвертьфинале ключевую роль сыграла моя подача»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) прокомментировала победу над 17-летней Лейлой Фернандес из Канады (№126 WTA) в 1/4 финала турнира международной серии в Монтеррее.

«Сегодня были не самые худшие условия, я играла, когда ветер был более сильный. Нужно адаптироваться, иногда чуть прохладнее, иногда чуть теплее. Мне кажется, что я сумела хорошо приспособиться.

Думаю, это был очень хороший матч, мы отыграли на хорошем уровне. Сегодня я действительно здорово подавала, отыграла несколько брейкпоинтов во втором сете. Думаю, что моя подача сыграла сегодня ключевую роль. И я постараюсь удержать этот уровень и дальше. Я ожидала, что Лейла отыграет хорошо, потому что она выиграла много матчей на прошлой неделе. Я старалась быть сосредоточенной и каждый мяч играть как последний. Для меня было важно все время быть начеку, потому что я знаю, что Фернандес может очень хорошо пробивать по мячу.

Я в предвкушении от полуфинала. Важно быть на 100% готовой и полностью восстановиться. Полуфиналы и финалы всегда непросто играть, потому что ты как бы близко к титулу, но одновременно и далеко. Впереди много работы и все соперники очень мотивированы. Я постараюсь сделать все, что в моих силах», - сказала Свитолина.

За путевку в финал Элина Свитолина поспорит с 29-летней представительницей Нидерландов Аранчей Рус (WTA 76), которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ранее девушки встречались на корте всего один раз (в 2011 году на турнире ITF матч выиграла Рус).