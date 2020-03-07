ТЕТЕ: «Расизм? В Украине не сталкивался, здесь живут образованные люди»

Бразильский легионер «горняков» высказался о проблеме расовой дискриминации в футболе

  • 07.03.2020 10:04
  • 578 просмотров
  • 4 комментария
ТЕТЕ: «Расизм? В Украине не сталкивался, здесь живут образованные люди»
© ФК Шахтер. Тете

Вингер «Шахтера» Тете ответил на вопрос о том, случались ли с ним в Украине ситуации на почве расизма, к чему на родине футболиста ныне повышенное внимание после оскорбительных действий болельщиков в адрес Тайсона и Дентиньо.

«Это деликатный вопрос. Мне даже не нравится говорить о нем, потому что я смотрю на все иначе. Если каждый раз, когда происходит нечто подобное, вы становитесь сильнее и набираетесь духа, то все больше людей будут поступать так же. Поэтому меня это не волнует. Я думаю по-другому. Здесь, в Украине, со мной никогда ничего не случалось, ни на поле, ни на улице. Наоборот, здесь живут хорошо образованные люди, которые отлично ко мне относятся», - сказал 20-летний футболист.

Напомним, в ноябре минувшего года на матче «Шахтер» - «Динамо» в Харькове болельщики гостей позволили себе расистские выкрики в адрес бразильских легионеров «горняков» Тайсона и Дентиньо. Матч прерывался на несколько минут, но в итоге был доигран. Впоследствии киевский клуб был наказан проведением одного матча без зрителей, который провел уже после возобновления розыгрыша чемпионата в нынешнем году. Этот инцидент вызвал резонансную реакцию в большинстве заграничных средств массовой информации.

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Источник — GaúchaZH

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 10:53
    0
    удивительно, там 1 норм лег
    Ссылка
    Evil
      Evil, 07.03.2020 10:20
    0
    а плакса тайсонша так не считает у нее пмс на этот счет ежедневно
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 07.03.2020 10:18
    +4
    А что, достойный ответ идиотам с трибун! Пусть ухают, а человек просто делает свое дело и не считает всех вокруг такими же, как эта кучка дебилов.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.03.2020 10:07
    +2
    Одразуж бачно, що не путинобот!
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 07.03.2020 10:18
    +4
    А что, достойный ответ идиотам с трибун! Пусть ухают, а человек просто делает свое дело и не считает всех вокруг такими же, как эта кучка дебилов.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.03.2020 10:07
    +2
    Одразуж бачно, що не путинобот!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 10:53
    0
    удивительно, там 1 норм лег
    Ссылка
    Evil
      Evil, 07.03.2020 10:20
    0
    а плакса тайсонша так не считает у нее пмс на этот счет ежедневно
    Ссылка
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