ТЕТЕ: «Расизм? В Украине не сталкивался, здесь живут образованные люди»

Вингер «Шахтера» Тете ответил на вопрос о том, случались ли с ним в Украине ситуации на почве расизма, к чему на родине футболиста ныне повышенное внимание после оскорбительных действий болельщиков в адрес Тайсона и Дентиньо.

«Это деликатный вопрос. Мне даже не нравится говорить о нем, потому что я смотрю на все иначе. Если каждый раз, когда происходит нечто подобное, вы становитесь сильнее и набираетесь духа, то все больше людей будут поступать так же. Поэтому меня это не волнует. Я думаю по-другому. Здесь, в Украине, со мной никогда ничего не случалось, ни на поле, ни на улице. Наоборот, здесь живут хорошо образованные люди, которые отлично ко мне относятся», - сказал 20-летний футболист.

Напомним, в ноябре минувшего года на матче «Шахтер» - «Динамо» в Харькове болельщики гостей позволили себе расистские выкрики в адрес бразильских легионеров «горняков» Тайсона и Дентиньо. Матч прерывался на несколько минут, но в итоге был доигран. Впоследствии киевский клуб был наказан проведением одного матча без зрителей, который провел уже после возобновления розыгрыша чемпионата в нынешнем году. Этот инцидент вызвал резонансную реакцию в большинстве заграничных средств массовой информации.