ФОТО. Шовковский открыл сезон катания на байке

Бывший вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Шовковский, известный своей любовью к байкам, открыл сезон катания на мотоцикле.
«Как же я соскучился по этим эмоциям! И знаете, что приятно? Это отношение водителей машин! Респект всем сегодня!», - написал Шовковский в Instagram.
Напомним, ранее Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться.
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Источник — Sport.ua
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