ФОТО. Шовковский открыл сезон катания на байке

Бывший вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Шовковский, известный своей любовью к байкам, открыл сезон катания на мотоцикле.

«Как же я соскучился по этим эмоциям! И знаете, что приятно? Это отношение водителей машин! Респект всем сегодня!», - написал Шовковский в Instagram.

Напомним, ранее Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться.