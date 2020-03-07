ФОТО. Шовковский открыл сезон катания на байке

Тренер национальной сборной Украины опубликовал брутальное фото

  • 07.03.2020 09:30
  • 1534 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Шовковский открыл сезон катания на байке
© Instagram. Александр Шовковский

Бывший вратарь киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Шовковский, известный своей любовью к байкам, открыл сезон катания на мотоцикле.

«Как же я соскучился по этим эмоциям! И знаете, что приятно? Это отношение водителей машин! Респект всем сегодня!», - написал Шовковский в Instagram.

 

 

Напомним, ранее Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 07.03.2020 10:29
    +1
    как сказал ведущий "Топ Гир" , а потом "Гранд Тур" Джереми Кларксон - "Я не могу ездить на мотоцикле, потому что у меня слишком большой мозг".
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 07.03.2020 09:42
    0
    Молодящиеся пенсионеры, у которых "успешные бизнесы", кидалы и туниядцы открывают сезон!!!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 07.03.2020 10:29
    +1
    как сказал ведущий "Топ Гир" , а потом "Гранд Тур" Джереми Кларксон - "Я не могу ездить на мотоцикле, потому что у меня слишком большой мозг".
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 07.03.2020 09:42
    0
    Молодящиеся пенсионеры, у которых "успешные бизнесы", кидалы и туниядцы открывают сезон!!!
    Ссылка
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