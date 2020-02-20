ФОТО. Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться

Знаменитый голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский получил платежку за газ на 700 гривен, хотя уже несколько лет отрезан от газоснабжения.

По квитанции, он должен оплатить Киевгазу 706 гривен 71 копейку. По словам экс-футболиста, еще в 2016 году он отключил свою квартиру от газоснабжения и с тех пор услугой не пользуется. Причиной стал взрыв газа в доме, где он живет, и необходимость последующей замены труб. Шовковский решил, что проще просто отказаться от сервиса.

Александр Шовковский в посте в Facebook написал: «И вот, где-то с июля 2016 газ в мою квартиру больше не поступает. Газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисления за газ! По тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться!»