ФОТО. Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться

Знаменитый голкипер киевского «Динамо» недоволен несправедливостью

  • 20.02.2020 14:19
  • 3181 просмотр
  • 6 комментариев
ФОТО. Шовковский получил платежку на 700 грн за газ и решил судиться
© Facebook. Александр Шовковский

Знаменитый голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский получил платежку за газ на 700 гривен, хотя уже несколько лет отрезан от газоснабжения.

По квитанции, он должен оплатить Киевгазу 706 гривен 71 копейку. По словам экс-футболиста, еще в 2016 году он отключил свою квартиру от газоснабжения и с тех пор услугой не пользуется. Причиной стал взрыв газа в доме, где он живет, и необходимость последующей замены труб. Шовковский решил, что проще просто отказаться от сервиса.

Александр Шовковский в посте в Facebook написал: «И вот, где-то с июля 2016 газ в мою квартиру больше не поступает. Газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисления за газ! По тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться!»

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Источник — Facebook

(7 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 15:07
    +2
    Юрий Карпенко, 20.02.2020 15:05
    Он судебного сбора больше заплатит
    На первом этапе,при подаче искового заявления.
    А дальше,если выиграет суд - расходы отнесут на Киевгаз.
    Я так думаю
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 20.02.2020 15:05
    0
    Он судебного сбора больше заплатит
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 20.02.2020 14:56
    +2
    А при чем тут зеленский спросят 73% зебилов? Желаю выиграть суд!
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 20.02.2020 14:51
    +7
    Желаю Сашо выиграть суд у этих зарвавшихся наглецов!!!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.02.2020 14:48
    +2
    Придется СаШо элитную собаку продавать
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 20.02.2020 14:47
    +6
    Правильно.!!! Чинуші дуже розумні в Україні.!!!
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 20.02.2020 14:51
    +7
    Желаю Сашо выиграть суд у этих зарвавшихся наглецов!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 20.02.2020 14:47
    +6
    Правильно.!!! Чинуші дуже розумні в Україні.!!!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 15:07
    +2
    Юрий Карпенко, 20.02.2020 15:05
    Он судебного сбора больше заплатит
    На первом этапе,при подаче искового заявления.
    А дальше,если выиграет суд - расходы отнесут на Киевгаз.
    Я так думаю
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 20.02.2020 14:56
    +2
    А при чем тут зеленский спросят 73% зебилов? Желаю выиграть суд!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.02.2020 14:48
    +2
    Придется СаШо элитную собаку продавать
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 20.02.2020 15:05
    0
    Он судебного сбора больше заплатит
    Ссылка
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