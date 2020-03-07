ВИДЕО. Как Свитолина обыграла 17-летнюю канадку на пути к полуфиналу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжила побеждать в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее. В 1/4 финала украинка обыграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№126 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.