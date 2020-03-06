МЕДВЕДЕВ: «Были критические ошибки судей, но мы проиграли не из-за этого»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал два поражения в матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя (0:2 после первого дня) в Запорожье в рамках плей-офф Первой Мировой группы:

– Нужно отдать должное сопернику Ильи Марченко. Он сыграл сегодня блестящий матч. Лично я не ожидал такого уровня. Мы знали, что он хорошо бьет по мячу, но допускает достаточно много ошибок. Сегодня этих ошибок не было, хотя на всех тренировках они были. Нельзя отказать Илье ни в старании, ни в борьбе, но у него не все сегодня получалось. Ву сделал все для того, чтобы переиграть Илью во втором поединке.

Согласен с тем, что судья сделала ошибки и что ей сложно доверять. Например, французский судья, который обслуживал первый матч, сам говорил аут, сам корректировал линейных. Он вызывал доверие своими решениями. Эта девушка в силу своей неопытности ошиблась в очень неподходящий момент, когда уже пошел перелом. Илья выиграл девятый гейм в первом сете, там был аут на второй подаче. После этого Марченко должен был идти подавать на сет. Вместо этого счет стал 4:5, а после – 4:6. Это перевернуло матч в другую сторону.

– Говорили с Паскалем Марией?

– А что может сделать рефери поединка, если мы играем на харде без системы Hawk-Eye? Вы должны идти к нему либо с тем, что говорит лайнсмен, либо с тем, что говорит судья на вышке. Но судья, наверное, волновалась больше, чем мы все вместе взятые. Я считаю, что это недопустимо. Понимаю, что на нас они практикуются: присылают одного опытного и двух неопытных. Обычно у нас нет проблем с судьями, но сегодня это произошло в самый неподходящий момент.

Но хотел бы отдать должное команде Китайского Тайбэя, ведь не из-за судей мы проиграли эти два матча. Но, тем не менее, были критические ошибки судей, которые повлияли на ход матча.

– Что можете сказать о первом матче с участием Сергея Стаховского?

– Мне показалось, что Сергею не хватило физики в ногах во втором и третьем сетах. Так бывает. Возможно, не рассчитали нагрузку. Я не разговаривал долго с Сергеем после матча, потому что не было много свободного времени. Точно знаю, что он очень переживает, он не ожидал от себя, что так получится. Но это спорт, это наша профессия. Теперь нам предстоит бороться, тащить с 0:2 и стараться выиграть.

Но я не могу сказать, что мы что-то отдали сами или показали плохой уровень тенниса. Илья сегодня показал хорошую игру, и то, что мы признаем, что не все получалось, то это не невынужденные ошибки, а недостаточная длина в ударах.

Соперники, молодые ребята, отыграли на очень высоком уровне. Удивлен, что у них такой низкий рейтинг для ATP-тура. С такой игрой они могут пойти вверх. Вы сами видели, какие розыгрыши выдавал Ву. Считаю, что они достойны хайлайтов ATP-тура. Что касается Сергея, то он опытный боец и сделает выводы.

Если сравнивать оба матча, то и там, и там мы имели шансы победить Возможно, более справедливым после первого дня был бы счет 1:1, но мы живем с 0:2.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья