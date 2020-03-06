МАРЧЕНКО: «Вышечница попалась неопытная и не справилась со своей работой»

Украинский теннисист пояснил поражение в матче с Китайским Тайбэем

  • 06.03.2020 23:23
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МАРЧЕНКО: «Вышечница попалась неопытная и не справилась со своей работой»
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Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал поражение в матче Кубка Дэвиса с игроком из Китайского Тайбэя (4:6, 4:6) в Запорожье:

– Расскажите, что за споры возникли с судьей в конце первого сета?
– Была серия ошибок от линейных, и это переломило ход матча. При том, что соперник больше контролировал ситуацию на корте и больше давил, я все время старался защищаться. Хотя это не всегда удавалось хорошо, мне где-то на опыте, где-то на цепкости, удавалось забирать геймы.
Мы дошли до момента, где, грубо говоря, я должен был подавать на сет, после чего случилась серия ошибок, все они были на одной линии, на линии подачи. В одном случае судья на вышке сделала исправление, во втором и третьем – не сделала. Для себя я решил, что не стоит кричать. «Вышечница», видимо попалась неопытная и не справилась со своей работой.

– Насколько неожиданным оказалось то, что Ву сумел тебя так придавить?
– Я знал, как он играет. Но получилось не совсем то, что я запланировал на этот матч. Не получалось его поддавливать, он все время был в атаке. Не получалось перевести розыгрыш в мою пользу. Защищается он не очень хорошо, но где-то я не чувствовал длину, где-то не мог положить мяч туда, куда нужно. 

Второй сет я провалил, проведя его в поисках того, как можно обыграть соперника. Из-за этого потерял концентрацию на своей подаче, и у меня ушло очень много геймов. Я пытался что-то ему противопоставить, не сдавался до самого конца. Но у меня сегодня мало что получалось так, как я хотел. Поэтому такой результат.

– На что нужно будет обратить внимание Стаховскому в матче с Ву?
– У нас с Сергеем разные стили игры, и те вещи, которые мог бы использовать я, не может использовать он. И наоборот. У Сергея есть определенное оружие против данного соперника: он меняет ритм, выходит к сетке. Думаю, для Ву это будет более неприятно и намного сложнее будет прицельно бить. Естественно, Сергей не будет бегать 5 метров за задней линией и накидывать ему на хавкорт, как в некоторых моментах получалось у меня. 

– Соперник Сергея не давил так сильно как ваш. С ним будет легче играть?
– Как раз я больше опасаюсь Ценга. Видел, он неплохо играл в Бергамо, хорошо сейчас набирает форму. Мой сегодняшний соперник более нестабилен. Возможно, я не смог подобрать к нему ключи, не смог сломить его психологически и заставить ошибаться. Если бы я выиграл первый сет, еще не понятно, выстоял бы он во втором или нет. Для меня не впервые, что приходится бороться, что я не очень хорошо начинаю, что очень долго ищу подходы к сопернику. К сожалению, сегодня я их так и не смог найти.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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