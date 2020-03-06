В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.
«Десна» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Десна» – «Заря» покажет телеканал «Униан».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Заря», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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