В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Харькова Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 14:00.

«Десна» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Десна» – «Заря» покажет телеканал «Униан».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Заря», за которой можно следить здесь.