ЗУКИН: Пример Орлова должен вдохновить всех молодых украинских теннисистов

Директор ФТУ - о смене поколений в мужской сборной

  • 06.03.2020 19:23
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ЗУКИН: Пример Орлова должен вдохновить всех молодых украинских теннисистов
© ФТУ. Евгений Зукин

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин выразил надежду на то, что в ближайшее время в Украине появится новое поколение сильных теннисистов.

«У нас есть молодые игроки, но они никак не дотягивают до тех ветеранов, которые формируют костяк нашей сборной. Но Федерация тенниса Украины делает все от нас зависящее, чтобы помочь стать более профессиональными, чтобы они показывали лучшие результаты.

Пример Владислава Орлова должен вдохновить других украинских теннисистов работать. Потому что самое главное в мужском теннисе начинается уже после 18 лет. Никто не знал такого теннисиста, как Вадислав Орлов. По юниорам он не только не выигрывал ничего, а даже близко не приближался к победам. А сегодня он третья ракетка сборной Украины. Если он будет прогрессировать такими темпами, то у нас будут новые звезды», - сказал Зукин.

Ранее Зукин прокомментировал возможность переноса матча Кубка Федерации Япония - Украина.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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