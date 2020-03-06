Евгений ЗУКИН: «В апреле играть матч Кубка Федерации в Японии невозможно»

Директор ФТУ - о возможном переносе матча Япония - Украина

  • 06.03.2020 17:11
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Евгений ЗУКИН: «В апреле играть матч Кубка Федерации в Японии невозможно»
© ФТУ. Евгений Зукин

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал о возможном переносе матча Кубка Федерации Япония - Украина (17-18 апреля).

- Была информация, что ФТУ предложила японской стороне перенести встречу Кубка Федерации в Украине, был ответ?
- Да, такое предложение было, в связи с ситуацией с распространением коронавируса в Азии. Сейчас японцы еще не дали окончательного ответа, они продолжают готовиться к проведению матча и продолжают проводить мониторинг ситуации у себя в стране.

Конечно, мы не можем быть уверенными, что к тому времени коронавирус не распространится в Украине. Надеемся, что этого не будет.

Мы уже выразили свою готовность провести такой матч. После этого мы написали еще одно письмо в Международную федерацию тенниса. Наша позиция такова, что в середине апреля в Японии играть этот матч невозможно, ведь это подвергает опасности игроков и всю команду. Поэтому мы просим рассмотреть различные варианты: или перенос матча в Украину, или на нейтральную территорию, возможно, на другие даты.

- Могут рассматриваться аргументы о том, что игра пройдет во время грунтового сезона и лидеры не приедут играть на хардових покрытиях?
- Специфика Кубка Федерации, как и Кубка Дэвиса, заключается в том, что нация, которая получила право на проведение матча, также получает право выбрать покрытие. Это очень важное преимущество, ведь можно подобрать лучшие условия для своих лидеров. Конечно, никто не хочет его терять и даже логические аргументы о том, что это начало грунтового сезона - не всегда срабатывают. Мы помним, как мы ездили в Австралию и играли на траве, когда в этот период никто и нигде на траве не играет. Каждая федерация определяет, насколько далеко она может зайти в желании победить.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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