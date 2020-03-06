Жозе МОУРИНЬО: «Жозе-игрок у меня бы не играл»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо признался, что в качестве игрока не выдерживал бы конкуренции в его команде:
«Что бы сделал тренер Жозе Моуринью с игроком Жозе Моуринью? Он бы не играл у меня. Все очень просто.
На трансфер? Забирайте его бесплатно».
Ранее «Тоттенхэм» Моуриньо вылетел из Кубка Англии от «Норвича».
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Источник — BBC
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