КАРИКАТУРА ДНЯ. «Канарейки» выбросили Моуриньо из Кубка Англии

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над вылетом «Тоттенхэма» из 1/8 финала Кубка Англии от «Норвича» (1:1, 2:3 по пенальти).
«Канарейки» (прозвище «Норвича» — прим. ред.) выбросили Моуриньо из Кубка Англии», — прокомментировал Момани свою работу, имея в виду наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
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