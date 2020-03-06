Бернли - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» разрывается между АПЛ и Лигой чемпионов

  • 06.03.2020 22:08
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Бернли - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

У «Тоттенхэма» в последнее время дела идут не лучшим образом. Команда Жозе Моуриньо проиграла четыре матча подряд во всех турнирах, в том числе дома уступила «Лейпцигу» в плей-офф Лиги чемпионов, вылетела из Кубка Англии и дважды потерпела поражения в чемпионате.

Впрочем, если говорить о борьбе за топ-4 и возвращение в Лигу чемпионов, то еще ничего не потеряно. «Тоттенхэм» находится на 7-й позиции, а от 4-го места команду отделяют лишь 5 пунктов. А если учитывать вероятную дисквалификацию из еврокубков «Манчестер Сити», то сражение за топ-4 в самом разгаре.

Лондонцы вынуждены играть без Харри Кейна и Сон Хын Мина, а Моуриньо уже сказал, что перед ответным поединком с «Лейпцигом» может дать отдохнуть ряду лидеров.

С «Бернли» на выезде «Тоттенхэму» точно будет непросто, пусть команда Шона Дайча вынуждена действовать без четырех футболистов основы.

«Бернли» не проигрывает в четырех последних встречах, в АПЛ отстает от лондонцев только на 2 очка и еще сам может мечтать о выходе в еврокубки.

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7 марта, суббота

«Бернли» — «Тоттенхэм»
Начало - в 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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