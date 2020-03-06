Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Сегодня Виктор Коваленко возобновил тренировки в общей группе «Шахтера». Из-за травмы он пропустил матчи с «Днепром-1», «Бенфикой» и «Ворсклой».

Другой полузащитник «Шахтера», Алан Патрик, продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Также начали тренироваться по индивидуальной программе Александр Пихаленок, Манор Соломон и Максим Малышев.

В воскресенье, 8 марта «Шахтер» в 22-м туре УПЛ сыграет с «Колосом».