Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Сегодня Виктор Коваленко возобновил тренировки в общей группе «Шахтера». Из-за травмы он пропустил матчи с «Днепром-1», «Бенфикой» и «Ворсклой».
Другой полузащитник «Шахтера», Алан Патрик, продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Также начали тренироваться по индивидуальной программе Александр Пихаленок, Манор Соломон и Максим Малышев.
В воскресенье, 8 марта «Шахтер» в 22-м туре УПЛ сыграет с «Колосом».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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