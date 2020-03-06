Буяльский сможет сыграть с Александрией

КДУ УАФ вынес свое решение по поводу удаления Виталия Буяльского в матче 20-го тура УПЛ против «Днепра-1».

Комитет согласился с доводами «Динамо» о том, что у полузащитника не было намерений сыграть грубо. Дисквалификация была сокращена с двух матчей до одного.

Таким образом, Буяльский сможет принять участие в завтрашнем матче 22-го тура УПЛ против «Александрии». Свою дисквалификацию он уже отбыл в матче 21-го тура против «Колоса» (победа 2:0), который состоялся 3 марта.