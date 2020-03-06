Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 не попал в топ-6? Ничего страшного»

Наставник «Днепра-1» - о перспективах команды

  • 06.03.2020 14:14
  • 978 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 не попал в топ-6? Ничего страшного»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

В 21-м туре УПЛ «Днепр-1» проиграл «Шахтеру» 1:4 и потерял шансы на попадание в топ-6.

Однако главный тренер команды Дмитрий Михайленко не делает из этого трагедию:

«Как команда восприняла невыход в первую шестерку? Нормально. Конечно, у нас был шанс туда пробиться, но команда попала под каток сильного, мотивированного соперника. Ничего страшного. В шестерку не попали напрямую, но у нас есть шанс побороться за плей-офф.

Хотя наше задание больше не турнирное, а стратегическое – улучшать игру, это будет даже проще делать во второй шестерке.

Предстоящая игра с «Мариуполем»? Понимаем, что соперник не приедет к нам отбиваться. Они стараются играть вперед, хорошо используют пространство за спинами защитников, поскольку у них есть быстрые игроки. Мы готовимся действовать агрессивно и искать счастье в атаке».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 14:23
    +1
    Надеюсь не здадут игру Арендуполю!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 14:23
    +1
    Надеюсь не здадут игру Арендуполю!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности