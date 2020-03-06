Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 не попал в топ-6? Ничего страшного»

В 21-м туре УПЛ «Днепр-1» проиграл «Шахтеру» 1:4 и потерял шансы на попадание в топ-6.

Однако главный тренер команды Дмитрий Михайленко не делает из этого трагедию:

«Как команда восприняла невыход в первую шестерку? Нормально. Конечно, у нас был шанс туда пробиться, но команда попала под каток сильного, мотивированного соперника. Ничего страшного. В шестерку не попали напрямую, но у нас есть шанс побороться за плей-офф.

Хотя наше задание больше не турнирное, а стратегическое – улучшать игру, это будет даже проще делать во второй шестерке.

Предстоящая игра с «Мариуполем»? Понимаем, что соперник не приедет к нам отбиваться. Они стараются играть вперед, хорошо используют пространство за спинами защитников, поскольку у них есть быстрые игроки. Мы готовимся действовать агрессивно и искать счастье в атаке».