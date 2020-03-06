Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале Лиги Европы»

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от матчей «горняков» с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы.
««Вольфсбург» находится на седьмом месте в чемпионате Германии и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей - 34:30. Команда нечасто забивает и еще реже пропускает. И это в таком агрессивном чемпионате, как немецкий. «Вольфсбург» - менее приятный соперник, чем «Бенфика». Немцы вообще не дадут играть на легких мячах. Будут давить, прессинговать, предложат жесткий силовой футбол от первой до последней минуты. «Шахтеру» очень трудно против таких команд. Вспомните хотя бы 0:7 от «Баварии» пять лет назад. Или прошлогодний проигрыш «Айнтрахту».
«Шахтер» лидирует в чемпионате и имеет преимущество в 13 очков. При таких условиях каждый тренер рискнул бы поставить этот турнир на второй план, потому что первое место никуда не денется. Почему бы Каштру не выиграть Лигу Европы? Я не вижу в соперниках команд, которые были бы намного сильнее «Шахтера». Прогнозирую, что наш клуб будет играть в финале», - сказал Грачев.
Напомним, первый матч между «Вольфсбургом» и «Шахтером» состоится 12 марта в Германии.
Источник — Газета по-украински
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Задача же тренера включить в состав именно тех исполнителей, которые необходимы и смогут решить поставленную задачу. Иногда, тренер заведомо "паркует автобус" и задача сыграть "на ноль" - мы часто такое видим в исполнении гостевых команд. Или же команде нужно с первых минут бежать в атаку и задача - забить быстрый гол(ы).
Как по мне, Шахтёру после зимнего перерыва нужно войти в игровой ритм через матчи чемпионата, и не экономить силы и уже к играм в Лиге Европы подходить к оптимальной игровой форме.
Вот и приходится писать бредни про рекорд Днепра.
Странно , шарафутдинов после подобного зашквара в тираж вышел ...
Спорт.юа это ж супер персонаж. Поработайте пожалуйста. У вас будет много подписчиков.
Задача же тренера включить в состав именно тех исполнителей, которые необходимы и смогут решить поставленную задачу. Иногда, тренер заведомо "паркует автобус" и задача сыграть "на ноль" - мы часто такое видим в исполнении гостевых команд. Или же команде нужно с первых минут бежать в атаку и задача - забить быстрый гол(ы).
Как по мне, Шахтёру после зимнего перерыва нужно войти в игровой ритм через матчи чемпионата, и не экономить силы и уже к играм в Лиге Европы подходить к оптимальной игровой форме.
Вот и приходится писать бредни про рекорд Днепра.
Спорт.юа это ж супер персонаж. Поработайте пожалуйста. У вас будет много подписчиков.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.