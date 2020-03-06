Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале Лиги Европы»

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от матчей «горняков» с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы.

««Вольфсбург» находится на седьмом месте в чемпионате Германии и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей - 34:30. Команда нечасто забивает и еще реже пропускает. И это в таком агрессивном чемпионате, как немецкий. «Вольфсбург» - менее приятный соперник, чем «Бенфика». Немцы вообще не дадут играть на легких мячах. Будут давить, прессинговать, предложат жесткий силовой футбол от первой до последней минуты. «Шахтеру» очень трудно против таких команд. Вспомните хотя бы 0:7 от «Баварии» пять лет назад. Или прошлогодний проигрыш «Айнтрахту».

«Шахтер» лидирует в чемпионате и имеет преимущество в 13 очков. При таких условиях каждый тренер рискнул бы поставить этот турнир на второй план, потому что первое место никуда не денется. Почему бы Каштру не выиграть Лигу Европы? Я не вижу в соперниках команд, которые были бы намного сильнее «Шахтера». Прогнозирую, что наш клуб будет играть в финале», - сказал Грачев.

Напомним, первый матч между «Вольфсбургом» и «Шахтером» состоится 12 марта в Германии.