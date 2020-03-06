Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале Лиги Европы»

Экс-игрок донецкого клуба оптимистично высказался о шансах команды

  • 06.03.2020 13:32
  • 1744 просмотра
  • 24 комментария
Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер будет играть в финале Лиги Европы»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от матчей «горняков» с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы.

««Вольфсбург» находится на седьмом месте в чемпионате Германии и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей - 34:30. Команда нечасто забивает и еще реже пропускает. И это в таком агрессивном чемпионате, как немецкий. «Вольфсбург» - менее приятный соперник, чем «Бенфика». Немцы вообще не дадут играть на легких мячах. Будут давить, прессинговать, предложат жесткий силовой футбол от первой до последней минуты. «Шахтеру» очень трудно против таких команд. Вспомните хотя бы 0:7 от «Баварии» пять лет назад. Или прошлогодний проигрыш «Айнтрахту».

«Шахтер» лидирует в чемпионате и имеет преимущество в 13 очков. При таких условиях каждый тренер рискнул бы поставить этот турнир на второй план, потому что первое место никуда не денется. Почему бы Каштру не выиграть Лигу Европы? Я не вижу в соперниках команд, которые были бы намного сильнее «Шахтера». Прогнозирую, что наш клуб будет играть в финале», - сказал Грачев.

Напомним, первый матч между «Вольфсбургом» и «Шахтером» состоится 12 марта в Германии.

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Источник — Газета по-украински

(8 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.03.2020 14:50
    +1
    Футболистам всегда нужно настраиваться только на следующий матч, а не думать о будущих.
    Задача же тренера включить в состав именно тех исполнителей, которые необходимы и смогут решить поставленную задачу. Иногда, тренер заведомо "паркует автобус" и задача сыграть "на ноль" - мы часто такое видим в исполнении гостевых команд. Или же команде нужно с первых минут бежать в атаку и задача - забить быстрый гол(ы).
    Как по мне, Шахтёру после зимнего перерыва нужно войти в игровой ритм через матчи чемпионата, и не экономить силы и уже к играм в Лиге Европы подходить к оптимальной игровой форме.
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:47
    0
    Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    сотку денег или сотку внутрь？
    + а хрен его знает что в паек выживания рината ахметова входит
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 06.03.2020 14:42
    +1
    orkidea, 06.03.2020 14:28
    А как же 2009?
    Ну он тогда еще не родился, откуда же ему знать, что Шахтер стал пожизненным обладателем Кубка УЕФА?
    Вот и приходится писать бредни про рекорд Днепра.
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    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:33
    0
    если слушать всех маразматиков шахты как-то гецко, грач, денисов, леон, метревели, шарфик и тд и тп так у шахты уже побед в ЛЕ должно быть больше чем у севильи
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 06.03.2020 14:28
    0
    nicksaf, 06.03.2020 14:00
    Рекорд Днепра Маркевича (а вообще-то Рамоса) не даёт покоя ШД. В ЛЧ тоже рекорд ДК не даётся. Ох, ну что же делать?
    А как же 2009?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:27
    +2
    Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    сотку денег или сотку внутрь？
    смотря был ли "настоящий" динамовец леон на месте
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 06.03.2020 14:26
    0
    Старичок бредит уже
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 06.03.2020 14:24
    0
    Инфа -соточка??? Всё уже заплачено???
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.03.2020 14:23
    -2
    Помнится в перерыве второго матча с Сельтой , этот не совсем умных мужчина уже выбирал с кем шахтёр сыграет в финале
    Странно , шарафутдинов после подобного зашквара в тираж вышел ...
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    +1
    dd dent, 06.03.2020 14:17
    что вы хотите от деда, если му дали сотку и текст прочитать?
    сотку денег или сотку внутрь？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:17
    +1
    Semiramida, 06.03.2020 14:11
    Виктор! Вы явно поскромничали! Трофей Лиги Европы, после победы над Бенфикой, у Шахтёра практически в кармане. А ещё Шахтёр - один из главных претендентов на победу в Лиги Чемпионов в следующем сезоне , особенно после того, как на МанСити наложили дисквалификацию!
    браво, мадам. вот что значит благородное воспитние и журналистское образование: к кроту - и на Вы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:17
    +5
    что вы хотите от деда, если му дали сотку и текст прочитать?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:14
    +2
    а эксперт Ваня Гэцько что предсказывает？
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 06.03.2020 14:11
    +1
    Виктор! Вы явно поскромничали! Трофей Лиги Европы, после победы над Бенфикой, у Шахтёра практически в кармане. А ещё Шахтёр - один из главных претендентов на победу в Лиги Чемпионов в следующем сезоне , особенно после того, как на МанСити наложили дисквалификацию!
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 06.03.2020 14:00
    0
    Рекорд Днепра Маркевича (а вообще-то Рамоса) не даёт покоя ШД. В ЛЧ тоже рекорд ДК не даётся. Ох, ну что же делать?
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 06.03.2020 13:57
    0
    грачёв игрок был конечно хороший но начал курить всякую дрянь и потерял разум
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 06.03.2020 13:56
    +2
    Весна... Грачи... Что вы хотите
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 06.03.2020 13:56
    +3
    ого, так что покупать билет на Финал? )))
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 06.03.2020 13:54
    0
    хуюшки... это его последний круг
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2020 13:46
    0
    Почему нельзя на спорт.юа мемы выкладывать??
    Спорт.юа это ж супер персонаж. Поработайте пожалуйста. У вас будет много подписчиков.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:17
    +5
    что вы хотите от деда, если му дали сотку и текст прочитать?
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 06.03.2020 13:56
    +3
    ого, так что покупать билет на Финал? )))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:27
    +2
    Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    сотку денег или сотку внутрь？
    смотря был ли "настоящий" динамовец леон на месте
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:14
    +2
    а эксперт Ваня Гэцько что предсказывает？
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 06.03.2020 13:56
    +2
    Весна... Грачи... Что вы хотите
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 06.03.2020 13:42
    +2
    з Грачова ще той прогнозист
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.03.2020 14:50
    +1
    Футболистам всегда нужно настраиваться только на следующий матч, а не думать о будущих.
    Задача же тренера включить в состав именно тех исполнителей, которые необходимы и смогут решить поставленную задачу. Иногда, тренер заведомо "паркует автобус" и задача сыграть "на ноль" - мы часто такое видим в исполнении гостевых команд. Или же команде нужно с первых минут бежать в атаку и задача - забить быстрый гол(ы).
    Как по мне, Шахтёру после зимнего перерыва нужно войти в игровой ритм через матчи чемпионата, и не экономить силы и уже к играм в Лиге Европы подходить к оптимальной игровой форме.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 06.03.2020 14:42
    +1
    orkidea, 06.03.2020 14:28
    А как же 2009?
    Ну он тогда еще не родился, откуда же ему знать, что Шахтер стал пожизненным обладателем Кубка УЕФА?
    Вот и приходится писать бредни про рекорд Днепра.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    +1
    dd dent, 06.03.2020 14:17
    что вы хотите от деда, если му дали сотку и текст прочитать?
    сотку денег или сотку внутрь？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.03.2020 14:17
    +1
    Semiramida, 06.03.2020 14:11
    Виктор! Вы явно поскромничали! Трофей Лиги Европы, после победы над Бенфикой, у Шахтёра практически в кармане. А ещё Шахтёр - один из главных претендентов на победу в Лиги Чемпионов в следующем сезоне , особенно после того, как на МанСити наложили дисквалификацию!
    браво, мадам. вот что значит благородное воспитние и журналистское образование: к кроту - и на Вы
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 06.03.2020 14:11
    +1
    Виктор! Вы явно поскромничали! Трофей Лиги Европы, после победы над Бенфикой, у Шахтёра практически в кармане. А ещё Шахтёр - один из главных претендентов на победу в Лиги Чемпионов в следующем сезоне , особенно после того, как на МанСити наложили дисквалификацию!
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:47
    0
    Муґунот Уух, 06.03.2020 14:18
    сотку денег или сотку внутрь？
    + а хрен его знает что в паек выживания рината ахметова входит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 14:33
    0
    если слушать всех маразматиков шахты как-то гецко, грач, денисов, леон, метревели, шарфик и тд и тп так у шахты уже побед в ЛЕ должно быть больше чем у севильи
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 06.03.2020 14:28
    0
    nicksaf, 06.03.2020 14:00
    Рекорд Днепра Маркевича (а вообще-то Рамоса) не даёт покоя ШД. В ЛЧ тоже рекорд ДК не даётся. Ох, ну что же делать?
    А как же 2009?
    Ссылка
    orkidea
      orkidea, 06.03.2020 14:26
    0
    Старичок бредит уже
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 06.03.2020 14:24
    0
    Инфа -соточка??? Всё уже заплачено???
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 06.03.2020 14:00
    0
    Рекорд Днепра Маркевича (а вообще-то Рамоса) не даёт покоя ШД. В ЛЧ тоже рекорд ДК не даётся. Ох, ну что же делать?
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 06.03.2020 13:57
    0
    грачёв игрок был конечно хороший но начал курить всякую дрянь и потерял разум
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 06.03.2020 13:54
    0
    хуюшки... это его последний круг
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2020 13:46
    0
    Почему нельзя на спорт.юа мемы выкладывать??
    Спорт.юа это ж супер персонаж. Поработайте пожалуйста. У вас будет много подписчиков.
    Ссылка
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