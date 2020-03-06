Илья Марченко – Ву Тун-Лин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, второй номер сборной Украины Илья Марченко (№207 ATP) сыграет матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

Украинец сразится против первого номера сборной Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (№232 ATP).

Встреча начнется после матча Сергея Стаховского, который в стартует в 16:00 по Киеву.

Ранее теннисисты не встречались.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к матчу.