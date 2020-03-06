Илья Марченко – Ву Тун-Лин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, второй номер сборной Украины Илья Марченко (№207 ATP) сыграет матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
Украинец сразится против первого номера сборной Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (№232 ATP).
Встреча начнется после матча Сергея Стаховского, который в стартует в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к матчу.
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Источник — Sport.ua
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